Bobby Duncan on fire: chiamato in nazionale. Il c.t. dell'Under 19 lo convoca per disputare due amichevoli ravvicinate

Il giovane attaccante della Fiorentina Bobby Duncan in nazionale: il ragazzo, cugino di Steven Gerrard, è stato chiamato in Under 19 dal c.t Paul Simpson in vista dell'International Marbella Cup. Dunc...

Il giovane attaccante della Fiorentina Bobby Duncan in nazionale: il ragazzo, cugino di Steven Gerrard, è stato chiamato in Under 19 dal c.t Paul Simpson in vista dell'International Marbella Cup. Duncan ha bene impressionato nelle prime uscite stagionali con la primavera viola e questo ha destato l'interesse degli addetti ai lavori. Adesso, per lui, un nuovo stimolante banco di prova: gli inglesi saranno impegnati con Francia e Belgio.