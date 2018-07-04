Biraghi: “Vogliamo fare meglio dell’anno passato, le maglie sono bellissime. Aspettiamo i tifosi domani al Franchi”
Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha parlato a margine della sessione di autografi eseguita oggi pomeriggio:“Finalmente si riparte, vogliamo migliorare il nostro risultato della...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 20:36
Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha parlato a margine della sessione di autografi eseguita oggi pomeriggio:
“Finalmente si riparte, vogliamo migliorare il nostro risultato della passata stagione, aspettiamo numerosi i tifosi viola domani all’allenamento a porte aperte, abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Le maglie nuove? Le ho viste ora, bellissime. Spero di vedere tanti tifosi con queste nuove”.