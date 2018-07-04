Labaro Viola

Biraghi: “Vogliamo fare meglio dell’anno passato, le maglie sono bellissime. Aspettiamo i tifosi domani al Franchi”

Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha parlato a margine della sessione di autografi eseguita oggi pomeriggio:“Finalmente si riparte, vogliamo migliorare il nostro risultato della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 20:36
Biraghi: “Vogliamo fare meglio dell’anno passato, le maglie sono bellissime. Aspettiamo i tifosi domani al Franchi” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
News
Biraghi
Condividi

Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha parlato a margine della sessione di autografi eseguita oggi pomeriggio:

“Finalmente si riparte, vogliamo migliorare il nostro risultato della passata stagione, aspettiamo numerosi i tifosi viola domani all’allenamento a porte aperte, abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Le maglie nuove? Le ho viste ora, bellissime. Spero di vedere tanti tifosi con queste nuove”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok