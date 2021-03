Biraghi tornerà a Firenze solo giovedì, un solo allenamento con il gruppo. Verso il forfait contro il Genoa

Biraghi tra l’altro è uno fortemente voluto dal tecnico marchigiano la scorsa estate, dopo che a sua volta l’ex Inter un po’ per infortunio e un po’ per scelta era rimasto ai margini nelle ultime due gare al culmine di un periodo non brillantissimo. Ma considerando che Biraghi farà ritorno a Firenze soltanto giovedì e che il primo, vero allenamento insieme ai compagni sarà quello di venerdì ad un giorno esatto dalla partita di Genova, è chiaro che la sua presenza in campo a Marassi è legata a alle fattori e quindi al momento in forte dubbio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

