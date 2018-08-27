Biraghi sui social: "grazie ai tifosi per il grande appoggio. E dedica a Astori"
Su Instagram Cristiano Biraghi ha pubblicato una foto di un abbraccio di gruppo, scrivendo: “Iniziare così ha un sapore particolare..grazie ai tifosi per il grande appoggio che ci avete dato!!noi con...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2018 19:19
Su Instagram Cristiano Biraghi ha pubblicato una foto di un abbraccio di gruppo, scrivendo: “Iniziare così ha un sapore particolare..grazie ai tifosi per il grande appoggio che ci avete dato!!noi con voi e voi con noi, con una spinta in più che ci guida dall’alto!!DA13 per te”