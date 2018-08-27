Biraghi sui social: "grazie ai tifosi per il grande appoggio. E dedica a Astori"

Su Instagram Cristiano Biraghi ha pubblicato una foto di un abbraccio di gruppo, scrivendo: “Iniziare così ha un sapore particolare..grazie ai tifosi per il grande appoggio che ci avete dato!!noi con...

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2018 19:19

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

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