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Biraghi sui social: "grazie ai tifosi per il grande appoggio. E dedica a Astori"

Su Instagram Cristiano Biraghi ha pubblicato una foto di un abbraccio di gruppo, scrivendo: “Iniziare così ha un sapore particolare..grazie ai tifosi per il grande appoggio che ci avete dato!!noi con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2018 19:19
Biraghi sui social: "grazie ai tifosi per il grande appoggio. E dedica a Astori" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Su Instagram Cristiano Biraghi ha pubblicato una foto di un abbraccio di gruppo, scrivendo: “Iniziare così ha un sapore particolare..grazie ai tifosi per il grande appoggio che ci avete dato!!noi con voi e voi con noi, con una spinta in più che ci guida dall’alto!!DA13 per te

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