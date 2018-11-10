Biraghi su Instagram: “Amaro in bocca per la vittoria sfumata. Dobbiamo guardare avanti perché...”
Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha pubblicato tramite il suo profilo Instagram questo post di commento alla partita: “Amaro in bocca per la vittoria sfumata...”
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2018 11:05
Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha pubblicato tramite il suo profilo Instagram questo post di commento alla partita: “Amaro in bocca per la vittoria sfumata...”