Biraghi si tatua Astori. "Per sempre addosso e dentro di me"
La morte di Astori ha sconvolto profondamente tutto il popolo viola e i giocatori della stessa Fiorentina. Sul proprio profilo Instagram, il terzino sinistro gigliato Biraghi ha voluto rendere omaggio..
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2018 14:09
La morte di Astori ha sconvolto profondamente tutto il popolo viola e i giocatori della stessa Fiorentina. Sul proprio profilo Instagram, il terzino sinistro gigliato Biraghi ha voluto rendere omaggio al suo capitano con un tatuaggio. Come descrizione ha semplicemente scritto: "Per sempre addosso e dentro di me"