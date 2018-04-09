Biraghi si tatua Astori. "Per sempre addosso e dentro di me"

La morte di Astori ha sconvolto profondamente tutto il popolo viola e i giocatori della stessa Fiorentina. Sul proprio profilo Instagram, il terzino sinistro gigliato Biraghi ha voluto rendere omaggio..

A cura di Redazione Labaroviola 09 aprile 2018 14:09

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