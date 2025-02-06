Biraghi risponde allo striscione della Fiesole: "La mia più grande vittoria. Per sempre uno di voi"
Una grande Fiorentina ha steso l'Inter nella serata del Franchi: 3-0 dei viola firmato da Ranieri e la doppietta di Kean. Durante la gara, la Curva Fiesole ha voluto omaggiare l'ex capitano Cristiano...
Una grande Fiorentina ha steso l'Inter nella serata del Franchi: 3-0 dei viola firmato da Ranieri e la doppietta di Kean. Durante la gara, la Curva Fiesole ha voluto omaggiare l'ex capitano Cristiano Biraghi con uno striscione. E non è mancata la risposta del terzino italiano passato al Torino: "La mia più grande vittoria. Per sempre uno di voi. Grazie Curva Fiesole", si legge sul profilo Instagram di Biraghi.
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