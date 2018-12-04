Biraghi rinnoverà fino al 2022 per 1 milione a stagione. Adesso il suo valore di mercato..

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista per La Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro della Fiorentina Cristiano Biraghi è vicino al rinnovo di contratto

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista per La Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro della Fiorentina Cristiano Biraghi è vicino al rinnovo di contratto. Il ragazzo firmerà fino al 2022 e guadagnerà un milione a stagione. I viola lo comprarono dal Pescara per una cifra vicina ai due milione di euro mentre ora, Corvino, lo valuta tra i 15 e i 20.

Questo il tweet del giornalista