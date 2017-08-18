Biraghi: "Dopo l'ultima deludente stagione non pensavo di ricevere la chiamata della Fiorentina. Devo migliorare in fase difensiva"

Il mio obiettivo è lavorare duramente per giocare titolare. Ringrazio Zeman" così Cristiano Biraghi alla presentazione

Oggi la presentazione del nuovo acquisto viola Cristiano Biraghi, queste le sue parole:

"Arrivo da una stagione non molto positiva e quindi sono molto felice del fatto che la società abbia deciso di puntare su di me. Cercherò di ripagarne la fiducia con sudore e fatica, in me non mancherà mai la voglia di sacrificarmi per una maglia da titolare”

La mia caratteristica principale è la corsa, mi piace attaccare anche se negli ultimi anni ho dovuto raffinare la fase difensiva in cui devo migliorare.

Non sono riuscito a salutare Zeman purtroppo, perché è stata una trattativa lampo. Lavorare con lui è solo un onore, mi ha arricchito sotto tutti i profili, da quello tecnico a quello fisico. A lui va un grazie immenso

La passata stagione è stata deludente e dispiace per non essere riusciti a raddrizzarla. Tuttavia, credo che per un ragazzo giovane come me ogni annata sia utile per crescere, positiva o negativa che sia. Ora però penso solo a ripagare la fiducia di questa società che, in Italia, è sicuramente fra le più importanti

Pasqual e Alonso? Innanzitutto sono due grandi giocatori e io con le mie caratteristiche cercherò di avvicinarmi al loro livello. Ogni calciatore è diverso dagli altri, ma sicuramente sono due modelli a cui ispirarsi

Sicuramente quella contro l'Inter sarà una sfida difficile, perché giocheremo contro una squdra che mira ai vertici alti della classifica. Noi però ci faremo trovare pronti e daremo tutto per portare a casa dei punti”

Sinceramente non mi aspettavo la chiamata della Fiorentina, perché la mia stagione poco positiva con il Pescara non era sicuramente all’altezza di un club come questo. Adesso però sono qui, sono felice per questo e cercherò di ripagare la fiducia”

Voglio conquistare la nazionale e guadagnarmi la nazionale di Ventura. Per questa stagione della Fiorentina ho buone sensazioni"