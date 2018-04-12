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"Biraghi, prima insultato, poi la rivincita". Ferrara racconta la parabola ascendente del terzino...

Biraghi è uno di quelli che Pioli ha trasformato col lavoro duro. Un ex difensore che parla a un giovane difensore che forse a 25 anni sta trovando se stesso. Illuso dall’Inter e poi frullato in prest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2018 10:19
"Biraghi, prima insultato, poi la rivincita". Ferrara racconta la parabola ascendente del terzino... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Rassegna Stampa
Biraghi
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Biraghi è uno di quelli che Pioli ha trasformato col lavoro duro. Un ex difensore che parla a un giovane difensore che forse a 25 anni sta trovando se stesso. Illuso dall’Inter e poi frullato in prestito in molteplici ovunque, Biraghi si stava infilando i panni del talento smarrito. (…) Certo, i giorni duri sul campo ci sono stati. E lo stesso Biraghi ne sa qualcosa. Fu lui a ribellarsi a una valanga di insulti piovutagli addosso sui social dopo la partita di andata col Chievo, quella dove aveva commesso errori (...) “Ai leoni da testiera dico di tapparsi la bocca”. Beh, e poi? Poi tanto lavoro e molto silenzio(…) Biraghi ha capito che la vita può girati le spalle, ma se corri forte il sorriso te lo puoi riprendere. Lo scatto in avanti del terzino, in fondo, somiglia alla storia di questa Fiorentina. Un piccolo miracolo, appunto.

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