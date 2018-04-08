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Biraghi su Instagram: “Avanti fino alla fine per portare il nome del nostro Capitano”

Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato un post a seguito della vittoria sulla Roma per 0-2 maturata all’Olimpico. Queste le sue dichiara...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2018 17:57
Biraghi su Instagram: “Avanti fino alla fine per portare il nome del nostro Capitano” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato un post a seguito della vittoria sulla Roma per 0-2 maturata all’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

“Sesta vittoria consecutiva, e andiamo avanti tutti uniti fino alla fine per portare avanti il nome del nostro Capitano. Per te AD13”

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