Biraghi su Instagram: “Avanti fino alla fine per portare il nome del nostro Capitano”
Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato un post a seguito della vittoria sulla Roma per 0-2 maturata all’Olimpico. Queste le sue dichiara...
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2018 17:57
Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato un post a seguito della vittoria sulla Roma per 0-2 maturata all’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:
“Sesta vittoria consecutiva, e andiamo avanti tutti uniti fino alla fine per portare avanti il nome del nostro Capitano. Per te AD13”