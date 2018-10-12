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Biraghi, in estate interessamento forte dell'Inter. Corvino però lo ha blindato

In estate l'Inter ha puntato forte il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi. Il DS viola viola però ha pensato di blindarlo..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2018 19:33
Biraghi, in estate interessamento forte dell'Inter. Corvino però lo ha blindato - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Dopo le notizie uscite in giornata circa l'interessamento dell'Inter nei confronti di Cristiano BiraghiFcInterNews.it ha appurato che il giocatore è stato un pensiero che ha accompagnato il club nerazzurro durante il mercato estivo per motivi di lista. Sessione nella quale il giocatore è stato proposto anche al Milan, che ha poi preferito continuare a puntare su Ricardo Rodriguez. Ad oggi, però, la vera trattativa che riguarda il laterale viola è in corso proprio con la Fiorentina: il ds gigliato Pantaleo Corvino vuole blindarlo con un rinnovo contrattuale e porre la scadenza del nuovo accordo nel 2023. Nelle intenzioni del club il prolungamento dovrebbe arrivare entro Natale. Non sembrano dunque esserci margini di manovra per intavolare altri tipi di operazioni diversi dalla permanenza a Firenze per il giocatore cresciuto alla Pinetina.

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