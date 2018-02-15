Biraghi: "I DV tengono a noi come figli, Pioli uno dei migliori che ho avuto. Indossare questa maglia.."

Cristiano Biraghi, ospite a Toscana Tv, ha rilasciato delle parole sulla sua esperienza alla Fiorentina: “Indossare la maglia viola è per me un onore

Il terzino sinistro della Fiorentina Cristiano Biraghi, ospite a Toscana Tv, ha rilasciato delle parole sulla sua esperienza alla Fiorentina:

“Indossare la maglia viola è per me un onore, Firenze è sicuramente un passo importante della mia carriera. Ora dobbiamo dare di più. Pioli è uno dei migliori allenatori che ho avuto. Quando abbiamo incontrato i fratelli Della Valle si sentiva che c’era il capo. Sono vicini e tengono a noi come se fossimo figli”.