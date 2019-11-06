Biraghi da 4: "Serata da mal di testa, viene letteralmente travolto e tramortito da Hakimi"

L'ex viola Biraghi ha giocato titolare nel match che ha visto sconfitta l'Inter 3-2 in casa del Borussia Dortmund. Questa la pagella di fcInter1908.it:BIRAGHI 4: Ammonito dopo 40 secondi. Forse era il...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2019 14:54

Condividi