Biraghi ammonito salterà Chievo-Fiorentina

Cristiano Biraghi è stato ammonito durante Fiorentina-Sampdoria ed essendo diffidato salterà la prossima sfida di campionato tra Chievo e Fiorentina. Con ogni probabilità sarà David Hancko a sostituir...

A cura di Redazione Labaroviola 20 gennaio 2019 17:38

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

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