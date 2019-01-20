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Biraghi ammonito salterà Chievo-Fiorentina

Cristiano Biraghi è stato ammonito durante Fiorentina-Sampdoria ed essendo diffidato salterà la prossima sfida di campionato tra Chievo e Fiorentina. Con ogni probabilità sarà David Hancko a sostituir...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2019 17:38
Biraghi ammonito salterà Chievo-Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Cristiano Biraghi è stato ammonito durante Fiorentina-Sampdoria ed essendo diffidato salterà la prossima sfida di campionato tra Chievo e Fiorentina. Con ogni probabilità sarà David Hancko a sostituirlo.

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