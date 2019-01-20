Biraghi ammonito salterà Chievo-Fiorentina
Cristiano Biraghi è stato ammonito durante Fiorentina-Sampdoria ed essendo diffidato salterà la prossima sfida di campionato tra Chievo e Fiorentina. Con ogni probabilità sarà David Hancko a sostituir...
A cura di Redazione Labaroviola
20 gennaio 2019 17:38
Cristiano Biraghi è stato ammonito durante Fiorentina-Sampdoria ed essendo diffidato salterà la prossima sfida di campionato tra Chievo e Fiorentina. Con ogni probabilità sarà David Hancko a sostituirlo.