Biraghi: "Ai tifosi dico di stare sereni, stiamo facendo 15 km al giorno, la condizione arriverà"

Cristiano Biraghi ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta in amichevole della Fiorentina contro il Preston

Cristiano Biraghi ha parlato dopo l'amichevole della Fiorentina persa 2-1 contro il Preston, queste le parole del capitano viola:

"Stiamo lavorando tanto ed è normale che i risultati possono non arrivare ma l'importante è andare avanti e lavorare con quello che stiamo provando, abbiamo cambiato metodologia di lavoro e modo di giocare, questo sono partite importanti che poi ci servono per analizzarle per arrivare sempre di più a quello che ci chiede il mister. Come braccetto mi trovo bene, per me è uguale, dove gioco non mi interessa, importante è aiutare la squadra ed i compagni. Questa deve essere la mentalità di tutti, cosi si raggiungono dei buoni risultati. Ai tifosi dico di stare sereni perchè stiamo facendo 15 kilometri al giorno quindi state sereni che la condizione arriva"

TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL PRESTON

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