Dalla Germania: "A Dortmund non gioca più, la Fiorentina torna a farsi viva per lui"...

Secondo quanto scritto oggi dalla Bild, quello di Nuri Sahin è un nome ancora al centro del mirino viola. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornale tedesco, la società gigliata sarebbe tornata a...

Secondo quanto scritto oggi dalla Bild, quello di Nuri Sahin è un nome ancora al centro del mirino viola. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornale tedesco, la società gigliata sarebbe tornata a chiedere informazioni sul ventottenne turco del Borussia Dortmund, dopo che già nelle ultime sessioni di mercato era stato obiettivo sensibile dei Della Valle. Attualmente, Sahin ha giocato appena 68' nel Borussia, segno che ormai il rapporto con il club, già da tempo difficile, dovrebbe essere definitivamente chiuso. Il centrocampista tuttavia ha un contratto con la squadra di Tuchel fino a giugno 2018 ed è corteggiato anche dal Trabzonspor. I viola, comunque, restano alla finestra.