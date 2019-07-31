Bielik dell'Arsenal è il nuovo nome che spunta per la difesa viola ma l'operazione andrà avanti se...

Secondo La Nazione oggi in edicola, spunta un nuovo nome per la difesa ed è quello di Krystian Bielik, capitano della Polonia Under 21. A Pradè il giovane classe '98 piace tantissimo. Ha giocato l'ult...

Secondo La Nazione oggi in edicola, spunta un nuovo nome per la difesa ed è quello di Krystian Bielik, capitano della Polonia Under 21. A Pradè il giovane classe '98 piace tantissimo. Ha giocato l'ultimo campionato in prestito al Charlton in League One ma è di proprietà dell'Arsenal. Ci sono stati contatti significativi con la società inglese che vuole cederlo soltanto in prestito offrendo un diritto di riscatto ed un controriscatto. L'operazione andrà a buon fine solamente in caso di partenza di Ceccherini o Pezzella ma nelle ultime ora la situazione di quest'ultimo sembra essersi stabilizzata.