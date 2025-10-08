Biasin critico: "Pioli e la Fiorentina disastrosi. Non c'è un gioco e manca pure l'atteggiamento"

Fabrizio Biasin nel suo editoriale esamina la situazione in casa Viola puntando il dito contro Pioli e i giocatori

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha toccato il tema legato al momento della Fiorentina nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com. Questo il suo pensiero: "Tocca alla Fiorentina e a Pioli, disastrosi fin qui. Il sottoscritto aveva previsto belle cose per il progetto viola, pensate in che mani siete, ‘o voi lettori. E il fatto è che continuo a pensare che il potenziale non sia così deprimente e che Pioli non abbia improvvisamente disimparato a fare il suo mestiere.

Aggiunge: "Certo è che alla ripresa e con un calendario micidiale, va detto, una reazione è obbligatoria. E deve essere caratteriale prima ancora che tecnico-tattica. Perché la carenza di gioco, e in attesa di tempi migliori, la puoi anche perdonare, ma l’atteggiamento no, quello non lo devi sbagliare mai".