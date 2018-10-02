Biasin scrive: Chiesa ci ha provato, ma non trattiamolo come un criminale. Il problema sono gli arbitri...

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel consueto editoriale per TuttoMercatoWeb.com, ha parlato anche del caso Chiesa: “Lo hanno massacrato. Gli hanno dato del simulatore irrecuperabile. Le solite esagera...

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel consueto editoriale per TuttoMercatoWeb.com, ha parlato anche del caso Chiesa: “Lo hanno massacrato. Gli hanno dato del simulatore irrecuperabile. Le solite esagerazioni. Chiesa, come si suol dire, ci ha provato. Lo hanno fatto 344234 giocatori prima di lui e lo faranno 43432 dopo di lui. Non è bello, è sbagliato, non si fa… Ma da lì a trattarlo come se fosse Totò Riina ce ne passa. Il problema non è l’attaccante “che ci prova” (a meno che non diventi un vizio), semmai gli arbitri che non vedono nonostante le immagini, quello sì che è grave”.