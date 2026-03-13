Biasin duro: “La Fiorentina merita di retrocedere, per la mediocrità fatta vedere in questa stagione”

Il noto opinionista Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio della situazione della Fiorentina, queste le sue parole sul tema:

“Dal Toro in su possono stare tranquilli e sereni. Il Pisa secondo me è retrocesso dunque restano da capire 2 retrocesse su 4 perché per me il Verona mezza possibilità di salvarsi ce l’ha. Detto che per quanto abbiamo visto questa stagione se c’è una squadra che si merita di retrocedere è la Fiorentina. Per la mediocrità che ha dimostrato quest’anno che ha fatto veramente male. Eppure nell’ennesima partita in cui ha deciso i suoi tifosi ha fatto il punto e per la prima volta è fuori dalla zona retrocessione. Cosa che era impronosticabile perché non ne aveva vinta una nelle prime 14 e 99,9% sei spacciato con quei numeri lì. Pero non bisogna dare nulla per scontato fino alla fine.”