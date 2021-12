Biasin: “Chi prenderei tra Haaland o Vlahovic? Scelgo Dusan. È destinato a fare cose immense”

Fabrizio Biasin, giornalista e noto opinionista, ha parlato del paragone tra Erling Haaland e Dusan Vlahovic nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole: “Vlahovic è forte. Pensa te. Anzi, molto forte. Ieri il qui presente minchione ha lanciato l’inutile sondaggio. ‘Potendo scegliere, chi porteresti a casa tra il 21enne Haaland e il 21enne Vlahovic? Io Dusan’. E giù insulti. Comprensibili, il norvegese ha dimostrato di più e a più alto livello. Ma, oh, ognuno ha il suo feticcio e il bomber della Viola, per il sottoscritto, è destinato a fare cose immense”.

