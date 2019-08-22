Beyfin è Local Partner della Fiorentina per la stagione 2019/2020

Sta arrivando una nuova partnership in casa viola. Beyfin infatti sarà Local Partner della Fiorentina. Essa apparirà nei cartelloni posti a bordo campo in tutte le partite in casa. Qui di seguito una...

Sta arrivando una nuova partnership in casa viola. Beyfin infatti sarà Local Partner della Fiorentina. Essa apparirà nei cartelloni posti a bordo campo in tutte le partite in casa. Qui di seguito una parte del comunicato dell'azienda: "L’azienda sta crescendo in questi mesi con acquisizioni di società del settore ma vuole anche rafforzare il brand comunicando i suoi valori a livello nazionale. E’ con questo obiettivo che il Gruppo Beyfin ha scelto di sponsorizzare la squadra di Serie A ACF Fiorentina nella prossima stagione calcistica, al via tra pochi giorni. La storia di Beyfin ha le sue radici a Firenze, anche per questo ha scelto di diventare Local Partner della sua squadra del cuore. La società viola è passata recentemente di proprietà all’imprenditore italo-americano Rocco Commisso che ha l’obiettivo di riportare la Fiorentina ai livelli che Firenze merita. Beyfin scende in campo allo Stadio Artemio Franchi: l’accordo siglato con ACF Fiorentina permetterà al marchio BEYFIN di avere visibilità sui led a bordo campo nelle partite casalinghe del campionato di Serie A e Coppa Italia".