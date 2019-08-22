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Beyfin è Local Partner della Fiorentina per la stagione 2019/2020

Sta arrivando una nuova partnership in casa viola. Beyfin infatti sarà Local Partner della Fiorentina. Essa apparirà nei cartelloni posti a bordo campo in tutte le partite in casa. Qui di seguito una...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 19:58
Beyfin è Local Partner della Fiorentina per la stagione 2019/2020 -
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Sta arrivando una nuova partnership in casa viola. Beyfin infatti sarà Local Partner della Fiorentina. Essa apparirà nei cartelloni posti a bordo campo in tutte le partite in casa. Qui di seguito una parte del comunicato dell'azienda: "L’azienda sta crescendo in questi mesi con acquisizioni di società del settore ma vuole anche rafforzare il brand comunicando i suoi valori a livello nazionale. E’ con questo obiettivo che il Gruppo Beyfin ha scelto di sponsorizzare la squadra di Serie A ACF Fiorentina nella prossima stagione calcistica, al via tra pochi giorni. La storia di Beyfin ha le sue radici a Firenze, anche per questo ha scelto di diventare Local Partner della sua squadra del cuore. La società viola è passata recentemente di proprietà all’imprenditore italo-americano Rocco Commisso che ha l’obiettivo di riportare la Fiorentina ai livelli che Firenze merita. Beyfin scende in campo allo Stadio Artemio Franchi: l’accordo siglato con ACF Fiorentina permetterà al marchio BEYFIN di avere visibilità sui led a bordo campo nelle partite casalinghe del campionato di Serie A e Coppa Italia".

 

 

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