Beto: "Ho scelto il 23 perché è stato il mio primo numero, domenica battiamo il Napoli per i tifosi"

Il nuovo giocatore viola si è presentato in conferenza

In conferenza stampa è stato presentato il nuovo attaccante viola Beto al Viola Park: "Voglio segnare, ma prima dobbiamo vincere perché è più importante che la squadra faccia bene, non abbiamo cominciato nel migliore dei modi ma possiamo recuperare."

Prosegue: "In Premier ho imparato tanto ed è un gran campionato, ma la Serie A non è da meno. Voglio portare la mia esperienza e il mio gioco. Sono fisico e mi piace andare sul lungo ed attaccare la profondità. Non sono lo stesso di quando ero all'Udinese perché sono cresciuto molto."

Su Pellegrino e Kean: "Siamo diversi, sono contento della fiducia che la società mi ha dato e voglio ripagarla in campo con i miei gol. Pellegrino è un ragazzo che sa ascoltare e ama il confronto, mi piace molto e sono contento che segni. So che avremo bisogno a vicenda e ci saremo l'uno per l'altro."

Sulla Fiorentina: "Dobbiamo essere una squadra e voglio aiutare i più giovani con la mia esperienza. Abbiamo ottimi esterni che sanno puntare e saltare l'uomo e questo fa la differenza per noi in attacco. Voglio dare il mio contributo perché sono uno dei più vecchi."

Sul passato: "Per me è strano ricordare il passato, ma sono felice di dove sono ora. Voglio trasmettere la mia felicità di giocare a calcio anche agli altri perché mi ricordo da dove sono partito. Ringrazio Dio per dove sono ora e ho scelto il 23 perché era il mio numero quando debuttai."

Sull'Everton: "Ho un bellissimo rapporto con i miei vecchi tifosi perché amavano il mio modo di giocare e la mia voglia di non mollare mai. Volevo cambiare, ma mi hanno sempre trattato benissimo. Ora sono qua per fare gol e vincere."

Su Vanoli: "Mi chiede di dare una mano, in profondità devo andare spesso ma mi chiede anche di fare le sponde e dialogare con i miei compagni. Voglio migliorare in quello perché non sempre avremo degli spazi."

Sul Napoli: "Ho fiducia nella squadra e non abbiamo paura. Stiamo bene e ci stiamo allenando per batterli domenica."