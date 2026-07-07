Bertoni: "Sarò a Firenze per festeggiare il centenario della Fiorentina. Zeballos? Non mi piace per niente"

L'ex giocatore viola, Daniel Bertoni è intervenuto ai microfoni del Pentasport, per parlare dell'Argentina e del suo amore per la Fiorentina

Queste le parole di Daniel Bertoni al Pentasport: "In questo mondiale è tutto possibile, ci sono squadre più forti dell'Argentina, ma vediamo cosa succede, ci sono grandi giocatori nella Francia, Inghilterra e Norvegia, ma noi argentini abbiamo carattere.

La Fiorentina l'ho vista tutto l'anno ho sofferto molto, nel calcio italiano ci sono squadre che non sono come la Fiorentina, se iniziava a vincere prima poteva entrare anche in coppa. Sono stato invitato dalla Fiorentina per festeggiare il centenario, sono felice di tornare, il primo campione del mondo ad aver giocato alla Fiorentina sono io. Aranda è una grande promessa un grande futuro, mi piace molto è stato in nazionale, mentre l'altro Zeballos non mi piace per niente. Mentre Aranda è un gran giocatore per il futuro, in Europa ci sono tanti giocatori che hanno fallito nel primo anno in Europa, pensa a Mastantuono. Nel calcio Argentino si lavora molto sui giovani e l'Italia deve fare lo stesso".

