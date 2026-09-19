Bertoni: "Per la Fiorentina il Napoli è un test. Rosa giovane, ma con esperienze di alto livello"

Le parole del doppio ex sulla sfida tra Fiorentina e Napoli

In vista di Fiorentina-Napoli, il doppio ex Daniel Bertoni ha parlato dei viola in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:



"Per la Fiorentina è come un esame, anche per capire se potrà ambire a lottare per un piazzamento europeo, perché con il ritorno di Vanoli in panchina la squadra ha cambiato marcia ma non ha ancora non ha mai affrontato squadre di alta classifica. Adesso si trova davanti un altro step che le permetterà di rendersi conto fino in fondo delle potenzialità della rosa. Per il Napoli invece non sarà semplice perché trova la formazione viola con il morale alto e con una forza mentale diversa rispetto a qualche settimana fa, rigenerata dalla vittoria a Venezia in Serie A e da quella con il Pisa in Coppa Italia. Vedrò il match da casa mia in Argentina e spero che sia una gran bella partita perché sono profondamente legato a tutti e due i club in cui ho giocato".

Poi sulla scelta di puntare sui giovani: "L’età media della rosa è bassa ma in realtà sono ragazzi già con esperienza di un certo livello, basti pensare a Mastantuono che arriva dal Real Madrid. E poi non sono tutti giovani in rosa perché in porta c'è un "veterano" come De Gea, che è stato al Manchester United ed è sicuramente una garanzia".