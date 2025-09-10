Bertoni: "In Fiorentina-Napoli sono spariti gli Argentini, i viola con Kean davanti possono sognare"

In vista della sfida di campionato che sabato sera metterà di fronte Fiorentina e Napoli, ai microfoni de Il Mattino ha parlato il doppio ex Daniel Bertoni. Queste le sue parole: "Cosa mi colpisce di...

In vista della sfida di campionato che sabato sera metterà di fronte Fiorentina e Napoli, ai microfoni de Il Mattino ha parlato il doppio ex Daniel Bertoni. Queste le sue parole: "Cosa mi colpisce di Fiorentina-Napoli? Che sono spariti gli argentini. Ora la moda del momento è quella di prenderli nel Nord Europa, come ha fatto Conte che li ha pescati belgi e danesi. Ai nostri tempi, era una rarità. C’era la moda dei sudamericani".

Fiorentina-Napoli è anche Kean contro Lucca.

"Bell’attaccante Kean: segna, scatta e dribbla. La Fiorentina là davanti con lui può sognare. Poi è giovane, ha voglia, fame. E si vede. Lucca paga il prezzo di essere il sostituto di uno grande e grosso, che sa proteggere la palla, sa giocare spalle alla porta. Non sono cose banali, anzi sono stati l’arma vincente del Napoli dello scudetto. Non è facile essere il sostituto di uno così forte e fondamentale...".

Come vede la sfida?

"Spero davvero di divertirmi. Perché vedere Italia-Israele, nonostante i gol, mi ha fatto venire gli sbadigli..." Lo riporta Tuttomercatoweb