Berti sicuro: “La Fiorentina farà fuori la Juventus. Non sono sicuro che l’Inter vinca la Coppa Italia”

Nicola Berti, ex calciatore viole e tifoso dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport durante la quale ha parlato anche della semifinale tra la Fiorentina e la Juventus. Ecco le sue parole: “La Coppa Italia è una finale, può essere interessante per la Fiorentina che stasera farà fuori la Juventus. Inter? L’unica cosa su cui non sono sicuro è la vittoria della Coppa Italia, quella ce la giocheremo.”

LEGGI ANCHE: