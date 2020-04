Thomas Berthold, ex difensore di Verona e Roma, oltre che della nazionale tedesca, parla a tuttomercatoweb. E commenta anche l’impatto di Franck Ribery sulla Serie A dopo la lunga esperienza in Germania. Queste le sue parole sul numero 7 della Fiorentina:

“E’ un fuoriclasse, era partito forte a Firenze ora lo aspettiamo al rientro. E’ un gran personaggio, fa bene anche allo spogliatoio. E’ innamorato del calcio, non avevo dubbi che si sarebbe imposto anche in Italia”.