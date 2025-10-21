21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:40

Berni duro: "La Fiorentina pensi a fare 40 punti velocemente. Fagioli la delusione più grande"

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Berni duro: "La Fiorentina pensi a fare 40 punti velocemente. Fagioli la delusione più grande"

21 Ottobre · 17:14

Aggiornamento: 21 Ottobre 2025 · 17:15

Fiorentina

l’ex calciatore Fabrizio Berni ha commentato il momento negativo della Fiorentina e ha espresso le sue considerazioni su alcuni giocatori .

Intervenuto nel corso di “Viola amore mio” Fabrizio Berni, ex calciatore, ha parlato del brutto momento della Fiorentina in campionato: “Sono molto preoccupato, la Fiorentina si sta perdendo, non c’è gioco, miglioramenti, non c’è niente. Adesso bisogna soltanto raggiungere i 40 punti per la salvezza.Le parole di Pradè non risolvano niente, ci sono tantissimi problemi. Riguardo alla partita di domenica devo dire però che il rigore concesso al Milan è un umiliazione al calcio. Su Parisi penso che la sua storia alla Fiorentina sia finita e che ancora una volta si siano notate le grandi difficoltà in fase difensiva. Penso che la sostituzione con Gosens abbia avuto poco senso. Un’altro giocatore che ha deluso tutti è sicuramente Fagioli che fino ad oggi non ha saputo esprimere le sue doti tecniche.

