Bernardeschi: "Sappiamo di sbagliare ma lavorare così in questo ambiente è dura. Non sono al 100%. Io e Berardi insieme?"...

Le parole di Bernardeschi al termine di Sassuolo-Fiorentina

Federico Bernardeschi al termine di Sassuolo-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni:

"Sappiamo benissimo che è difficile, come lo sapevamo prima. Ci siamo complicati la vita da soli ma in questa squadra non molliamo mai. Questo si dovrebbe vedere, ma non viene notato e ci fa male. Spesso ci è mancata lucidità nella gestione delle partite. Noi giocatori sappiamo quali sono i nostri sbagli e lavoriamo ogni settimana per migliorare e migliorarsi, però non è facile in questo ambiente. Dispiace per questa squadra fatta di uomini eccezionali e non meritiamo questo trattamento, assolutamente. Non sono al 100% e si vede ma sono tranquillo. Io e Berardi un giorno insieme? Chissà, auguro a lui il meglio, è un grande talento".