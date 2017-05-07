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Bernardeschi: "Sappiamo di sbagliare ma lavorare così in questo ambiente è dura. Non sono al 100%. Io e Berardi insieme?"...

Le parole di Bernardeschi al termine di Sassuolo-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2017 17:17
Bernardeschi: "Sappiamo di sbagliare ma lavorare così in questo ambiente è dura. Non sono al 100%. Io e Berardi insieme?"... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Bernardeschi al termine di Sassuolo-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni:

"Sappiamo benissimo che è difficile, come lo sapevamo prima. Ci siamo complicati la vita da soli ma in questa squadra non molliamo mai. Questo si dovrebbe vedere, ma non viene notato e ci fa male. Spesso ci è mancata lucidità nella gestione delle partite. Noi giocatori sappiamo quali sono i nostri sbagli e lavoriamo ogni settimana per migliorare e migliorarsi, però non è facile in questo ambiente. Dispiace per questa squadra fatta di uomini eccezionali e non meritiamo questo trattamento, assolutamente. Non sono al 100% e si vede ma sono tranquillo. Io e Berardi un giorno insieme? Chissà, auguro a lui il meglio, è un grande talento".

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