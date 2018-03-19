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Bernardeschi rischia un lunghissimo stop per infortunio

Settimane decisive per il futuro di Federico Bernardeschi. Il giocatore ex viola continua a svolgere il programma personalizzato per rinforzare la gamba sinistra per via della lesione al crociato e tr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2018 11:32
Bernardeschi rischia un lunghissimo stop per infortunio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Settimane decisive per il futuro di Federico Bernardeschi. Il giocatore ex viola continua a svolgere il programma personalizzato per rinforzare la gamba sinistra per via della lesione al crociato e tra un paio di settimane verrà fatto un nuovo punto con i medici. Se tutto andrà per il meglio Bernardeschi potrà riprendere la preparazione e tornare a disposizione per la seconda metà di aprile ma in caso contrario dovrà operarsi e ne avrà per sei mesi. A

Tuttosport

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