Bernardeschi: "Rinnovo? Penso al presente, ma sarebbe un orgoglio fare il capitano. Ai tifosi dico..."

Federico Bernardeschi, invitato alla cerimonia di presentazione del Torneo di Viareggio, ha rilasciato le seguenti parole: “Io esulto tanto perché credo tanto in questa squadra, ci siamo avvicinati mo...

Federico Bernardeschi, invitato alla cerimonia di presentazione del Torneo di Viareggio, ha rilasciato le seguenti parole: “Io esulto tanto perché credo tanto in questa squadra, ci siamo avvicinati molto all’Europa. Era cruciale vincere ieri. Domenica a Crotone? Ci scambieremo tanti sms con Capezzi. Un’emozione unica tornare dove ho giocato e ho fatto molto bene. Contestazione tifosi? È normale, il tifoso giustamente ci mette la passione ed il cuore, quando le cose vanno meno bene è giusto che lo facciano presente. Rinnovo di contratto? Io penso al presente, alla partita con il Crotone che sarà importante. Dobbiamo credere e lottare per l’Europa.

Fascia di capitano per l’anno prossimo? Sono cose che fanno piacere, quando leggi queste cose. La fascia è molto rappresentativa, sarebbe un orgoglio. Partecipare all’Europeo Under 21 a fine stagione? Io voglio rappresentare il mio Paese al 100%, vorrei giocare questo Europeo perché secondo me possiamo vincerlo per la squadra che abbiamo. E credo che vincere un Europeo sia qualcosa di pazzesco. I tifosi mi difendono con i cori? Dico che fanno piacere i tifosi che mi stanno sempre molto vicini, per un giocatore è qualcosa di straordinario”.