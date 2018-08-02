Bernardeschi: "Non mi sono mai pentito di aver lasciato la Fiorentina".

Federico Bernardeschi a Tuttosport:"Qualcuno mi rinfaccia di aver lasciato la Fiorentina? Altroché. Anzi, ce ne fosse soltanto qualcuno ne sarei felice... Ma sono scelte. Scelte che fa un calciatore p...

Federico Bernardeschi a Tuttosport:

"Qualcuno mi rinfaccia di aver lasciato la Fiorentina? Altroché. Anzi, ce ne fosse soltanto qualcuno ne sarei felice... Ma sono scelte. Scelte che fa un calciatore per professione, con l'obiettivo di crescere e maturare. E io non mi sono mai pentito della mia scelta, ogni giorno sono sempre più orgoglioso di far parte di questa grande società".