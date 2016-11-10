Bernardeschi: "Il mio ruolo? Purtroppo è dove mi fanno giocare"

Federico Bernardeschi ha parlato dal ritiro della Nazionale risponde all'ennesima domanda sul suo ruolo, visto che ancora non è chiaro: "Il mio ruolo? Purtroppo, è dove mi fanno giocare. Io mi trovo b...

A cura di Redazione Labaroviola 10 novembre 2016 16:01

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