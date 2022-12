Bernardeschi: “La morte di Astori è stata un trauma, era il mio migliore amico. Ho il 13 tatuato”

Intervistato da Dolce Magazine ha parlato il giocatore ex Fiorentina Federico Bernardeschi. Queste le sue parole: “Gol che ricordo con più affetto? Sicuramente il primo gol molto bello che ho fatto è stato quello con il Borussia Mönchengladbach in Europa. Tatuaggi a cui sono legato? Oltre a quelli legati alla mia famiglia, ho anche il numero 13 per il mio amico Davide che ci ha lasciato cinque anni fa. Giocavamo insieme alla Fiorentina, per me è stato uno shock. Era il mio migliore amico”.

