Bernardeschi, la Juve vuole chiudere entro il 17 luglio. I bianconeri offrono 40 milioni ma i viola...
Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, la Juventus vuole chiudere per Bernardeschi prima dell'inizio del ritiro viola..
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2017 10:12
Federico Bernardeschi vuole la Juventus. Il suo manager, Beppe Bozzo sta avvicinando le due parti: 40 milioni la proposta bianconera, 40 più 10 di bonus la richiesta viola. La distanza è colmabile, lavorando proprio su bonus e modalità di pagamento. In un secondo tempo potrebbe essere inserita anche una contropartita tecnica (Rincon). L’obiettivo della Juventus è quello di trovare un accordo già la prossima settimana per evitare a Bernardeschi il passaggio dal ritiro viola, dove è atteso per il 17 luglio.
A scriverlo è Tuttosport