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Bernardeschi, la Juve vuole chiudere entro il 17 luglio. I bianconeri offrono 40 milioni ma i viola...

Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, la Juventus vuole chiudere per Bernardeschi prima dell'inizio del ritiro viola..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2017 10:12
Bernardeschi, la Juve vuole chiudere entro il 17 luglio. I bianconeri offrono 40 milioni ma i viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Bernardeschi vuole la Juventus. Il suo manager, Beppe Bozzo sta avvicinando le due parti: 40 milioni la proposta bianconera, 40 più 10 di bonus la richiesta viola. La distanza è colmabile, lavorando proprio su bonus e modalità di pagamento. In un secondo tempo potrebbe essere inserita anche una contropartita tecnica (Rincon). L’obiettivo della Juventus è quello di trovare un accordo già la prossima settimana per evitare a Bernardeschi il passaggio dal ritiro viola, dove è atteso per il 17 luglio.

A scriverlo è Tuttosport

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