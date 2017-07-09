Bernardeschi, la Juve vuole chiudere entro il 17 luglio. I bianconeri offrono 40 milioni ma i viola...

Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, la Juventus vuole chiudere per Bernardeschi prima dell'inizio del ritiro viola..

Federico Bernardeschi vuole la Juventus. Il suo manager, Beppe Bozzo sta avvicinando le due parti: 40 milioni la proposta bianconera, 40 più 10 di bonus la richiesta viola. La distanza è colmabile, lavorando proprio su bonus e modalità di pagamento. In un secondo tempo potrebbe essere inserita anche una contropartita tecnica (Rincon). L’obiettivo della Juventus è quello di trovare un accordo già la prossima settimana per evitare a Bernardeschi il passaggio dal ritiro viola, dove è atteso per il 17 luglio.

A scriverlo è Tuttosport