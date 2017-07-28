Bernardeschi: "Insulti dei tifosi viola? C'è una parte di mondo malsana". Poi ringrazia tutti tranne i tifosi della Fiorentina...

Conferenza stampa di presentazione di Federico Bernardeschi da nuovo giocatore della Juventus direttamente da Boston. Queste le dichiarazioni dell'ex numero 10 viola riguardo la Fiorentina:La maglia n...

Conferenza stampa di presentazione di Federico Bernardeschi da nuovo giocatore della Juventus direttamente da Boston. Queste le dichiarazioni dell'ex numero 10 viola riguardo la Fiorentina:

La maglia numero 33: "È stata fatta una scelta insieme alla società. La 10? Devo dimostrare di poterla indossare qui come ho fatto a Firenze, vedremo il prossimo anno. Fosse stato per me avrei preso questa maglia, ma la devo meritare. Il 33? Sono credente e sono religioso, per questo ho scelto questo numero".

Sulla trattativa: "È stata lunga e bella, l'ho vissuta in pieno. Non era facile, voglio ringraziare la Juventus per la fiducia. Alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato".

Gli striscioni al Franchi: "È un argomento delicato. C'è una parte di società malsana nel mondo del calcio. Questa è una cosa brutta, non sono qui per alimentare questa parte di società malsana. Anzi, ringrazio i tifosi che mi hanno fatto gli auguri per la mia nuova avventura".

Sulla Fiorentina: "Sui social ho ringraziato la Fiorentina. Dodici anni sono tanti, voglio ringraziare la società per quello che ha sempre fatto per me. Mi ha sempre difeso, mi ha fatto diventare uomo. Ringrazio anche le persone che mi sono sempre state accanto nel bene e nel male. E' un ringraziamento di cuore quello che faccio alla Fiorentina".