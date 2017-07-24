Bernardeschi: "Grazie a tutti per essere qui. Che onore giocare con Buffon. Forza Juventus!"

Bernardeschi ringrazia tutti: "Se sono qui è merito di tutti. Grazie ai tifosi per la grande accoglienza di questa mattina

Prime parole da giocatore della Juventus per Bernardeschi:

"Devo ringraziare tutti quanti, perché appena sono arrivato c'era tanta gente ad accogliermi e mi ha fatto subito sentire il calore. Perciò voglio ringraziare veramente tutti e voglio mettermi a disposizione del Mister e della Squadra".

Buffon? Io l'ho detto sempre e l'ho sempre ripetuto che Gigi è un esempio, ma non solo per me, ma per tutti quanti sia a livello nazionale che internazionale. Poi non ne parliamo nella mia città dove siamo così pochi e vederlo li... Lui ha vinto il campionato del mondo e adesso sarà il mio Capitano qui oltre che in nazionale. Perciò gli voglio dire grazie e forza Juventus"