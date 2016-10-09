Bernardeschi: "Grande reazione e grande vittoria stasera, abbiamo mostrato il nostro carattere"

Ci sono state delle difficoltà ma alla fine siamo riusciti a portare la vittoria a casa

Dopo la vittoria della nazionale in rimonta contro la Macedonia per 3 a 2 con gol di Belotti e la doppietta di Immobile, ha parlato a fine partita il giocatore della Fiorentina Federico Bernardeschi, queste le sue parole ai microfoni della Domenica Sportiva: "Grande reazione della squadra, ci sono state delle difficoltà, siamo orgogliosi della nostra reazione e della grande vittoria. Abbiamo provato a fare il nostro calcio, a tratti ci siamo riusciti. È uscito il nostro carattere e alla fine siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Io e Bonaventura abbiamo giocato in un ruolo diverso ma alla fine abbiamo trovato il nostro equilibrio in campo". Questa sera Bernardeschi è stato schierato dal ct Giampiero Ventura come intento di centrocampo.