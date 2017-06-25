"Bernardeschi firma l'impresa, è semifinale" così titola TuttoSport oggi 25 Giugno 2017
Prima pagina di TuttoSport dedicata in parte a Bernardeschi che con il goal contro la Germania ha proiettato gli azzurri in semifinale complice anche la sconfitta della Rep.Ceca contro la Danimarca. "...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 02:47
Prima pagina di TuttoSport dedicata in parte a Bernardeschi che con il goal contro la Germania ha proiettato gli azzurri in semifinale complice anche la sconfitta della Rep.Ceca contro la Danimarca. "Bernardeschi firma l'impresa, è semifinale"