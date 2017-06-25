Labaro Viola

"Bernardeschi firma l'impresa, è semifinale" così titola TuttoSport oggi 25 Giugno 2017

Prima pagina di TuttoSport dedicata in parte a Bernardeschi che con il goal contro la Germania ha proiettato gli azzurri in semifinale complice anche la sconfitta della Rep.Ceca contro la Danimarca. "...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 02:47
"Bernardeschi firma l'impresa, è semifinale" così titola TuttoSport oggi 25 Giugno 2017 - TuttoSport 25 Giugno 2017
TuttoSport 25 Giugno 2017
Rassegna Stampa
Bernardeschi
Condividi

Prima pagina di TuttoSport dedicata in parte a Bernardeschi che con il goal contro la Germania ha proiettato gli azzurri in semifinale complice anche la sconfitta della Rep.Ceca contro la Danimarca. "Bernardeschi firma l'impresa, è semifinale"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok