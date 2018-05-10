Bernardeschi felice: “Orgoglioso del primo trofeo della mia vita, ora lo Scudetto”

Federico Bernadeschi ex calciatore viola ha parlato ai microfoni di RMC Sport

"Siamo molto felici ed orgogliosi di aver portato a casa questo successo, per me è il primo ed è un po’ speciale. Ce lo siamo meritati. Il Milan è una buona squadra e nei primi minuti l’abbiamo un po’ sofferta. Quello che mi ha impressionato di più è la mentalità di questa società, dei giocatori. C’è da portare a casa i frutti di questa stagione e per me di portare a casa questi primi due titoli della mia carriera."