Bernardeschi: “Astori era un grande uomo. La sua mentalità ha fatto bene ai giocatori viola”

L’ex giocatore della Fiorentina, Federico Bernardeschi ha parlato a RMC Sport a margine di Polonia-Italia terminata 0-1:“Ero molto legato ad Astori e lo sapete. Ricordarlo è per me un piacere, lui un...

A cura di Redazione Labaroviola 15 ottobre 2018 00:31

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