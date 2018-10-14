Bernardeschi: “Astori era un grande uomo. La sua mentalità ha fatto bene ai giocatori viola”
L’ex giocatore della Fiorentina, Federico Bernardeschi ha parlato a RMC Sport a margine di Polonia-Italia terminata 0-1:“Ero molto legato ad Astori e lo sapete. Ricordarlo è per me un piacere, lui un...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 00:31
L’ex giocatore della Fiorentina, Federico Bernardeschi ha parlato a RMC Sport a margine di Polonia-Italia terminata 0-1:
“Ero molto legato ad Astori e lo sapete. Ricordarlo è per me un piacere, lui un grande uomo e la sua mentalità unita ai suoi insegnamenti, hanno fatto bene ai giocatori viola”.