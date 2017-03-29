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Bernardeschi ancora in dubbio per il Bologna, la caviglia...

Filtra ottimismo dalle parti del Franchi. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere Fiorentino, sembra probabile la convocazione di Federico Bernardeschi per la sfida casalinga di domeni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2017 14:47
Bernardeschi ancora in dubbio per il Bologna, la caviglia... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Filtra ottimismo dalle parti del Franchi. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere Fiorentino, sembra probabile la convocazione di Federico Bernardeschi per la sfida casalinga di domenica. Il problema alla caviglia che gli ha impedito di prendere parte al doppio impegno con la nazionale sembrerebbe in remissione, nonostante il dieci viola stia tutt'ora svolgendo sessioni di allenamento personalizzate. Ad oggi non ci sono ancora certezze e non è nell'interesse di nessuno rischiare delle ricadute in vista della volata finale per il sesto posto. Il responso ufficiale giungerà fra domani e venerdì, Sousa incrocia le dita...

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