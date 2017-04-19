Berardi: sei partite per decidere il futuro. E la Fiorentina resta alla finestra

Dopo una lunga assenza l'attaccante del Sassuolo ha tanta voglia di mettersi in mostra in questo finale di stagione

Mancano sei partite al termine della stagione e, esclusa la corsa a due per l'ingresso diretto alla fase a gironi della prossima Champions League e l'intesa bagarre dalla quale usciranno le qualificate alla prossima Europa League, molte squadre potranno un pò allentare la presa e vivere questo finale di stagione con molta tranquillità.

Fra queste squadre c'è anche il Sassuolo che, senza troppi entusiasmi, ha già raggiunto una tranquilla salvezza, complice anche l'andamento lento delle compagini implicate nella corsa salvezza. Ecco che quindi le ultime partite di campionato diventano l'occasione per molti giocatori di mettersi in mostra in un contesto assai più disteso. Fra questi figura anche Domenico Berardi che, dopo un lunga assenza, ha tanta voglia di riscatto e di riscrivere il suo presente e, forse, anche il suo futuro sia per quanto riguarda la sua esperienza in Serie A sia per riconquistarsi a pieno titolo la maglia della nazionale.

La rincorsa all'azzurro, tuttavia, passa inevitabilmente per le prestazioni con il proprio club e quindi l'attaccante del Sassuolo farà di tutto per sfruttare nel migliore dei modi l'occasione offerta da queste ultime giornate di campionato, al fine di convincere i suoi estimatori - fra i quali è da annoverare anche la Fiorentina - ad investire su di lui già nella prossima sessione di mercato.

Gianmarco Biagioni