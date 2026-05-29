Berardi alla Fiorentina? Corriere dello Sport: "Cederlo non è nei piani del Sassuolo"

Nell'agosto del 2021, il Sassuolo per lui rifiutò l'offerta viola da 15 milioni

Per il reparto offensivo si era fatto svariate volte il nome di Domenico Berardi, destinato a rimanere il più classico dei ‘vorrei ma non posso’, soprattutto dopo la proposta da 15 milioni avanzata dai viola nell'agosto 2021 e rifiutata dal Sassuolo che voleva il doppio. Oltretutto l’esterno offensivo ha prolungato il suo contratto lo scorso agosto fino al 2029. Cederlo non è nei piani dei neroverdi, che come ampiamente sottolineato non si faranno prendere per il collo da nessuno. Infine da tenere in considerazione Armand Laurienté, cercato senza successo a fine dicembre 2023 e in scadenza fra tre anni. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 20-25 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.