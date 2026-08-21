Benitez avvisa la Serie A: “La Fiorentina darà fastidio. Mastantuono ha qualcosa di particolare”

"E poi c’è Oulai, mi incuriosisce vederlo in Italia"

Rafa Benitez promuove a pieni voti il mercato della Fiorentina. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore di Napoli, Inter e Liverpool ha inserito proprio i viola tra le squadre che più lo hanno impressionato in vista della nuova stagione.Il tecnico spagnolo ha apprezzato soprattutto la capacità della società di cambiare volto alla rosa e di puntare anche su giovani di prospettiva come Mastantuono: «La Fiorentina, capace di ribaltarsi senza indugi, di andare alla ricerca di calciatori pure di prospettiva come Mastantuono: se sei passato dal Real Madrid vuol dire che hai inevitabilmente qualcosa di particolare».Benitez ha poi dedicato un pensiero anche a Oulai, altro nuovo acquisto viola che desta la sua curiosità: «E poi c’è Oulai, mi incuriosisce vederlo in Italia».Una Fiorentina rinnovata e ambiziosa, dunque, che secondo l’ex tecnico può rappresentare una delle sorprese del prossimo campionato: «Questa squadra darà fastidio».