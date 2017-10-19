Labaro Viola

Benevento-Fiorentina sarà diretta da Gavillucci, Alassio e Zappatore gli assistenti

Sono da poco state ufficializzate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la nona giornata del campionato di Serie A, nel corso della quale la Fiorentina farà visita al Benevento. Sarà infatti C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 12:41
Benevento-Fiorentina sarà diretta da Gavillucci, Alassio e Zappatore gli assistenti - during the Serie A match between Genoa CFC and Carpi FC at Stadio Luigi Ferraris on November 29, 2015 in Genoa, Italy.
during the Serie A match between Genoa CFC and Carpi FC at Stadio Luigi Ferraris on November 29, 2015 in Genoa, Italy.
News
Fiorentina
Benevento
Condividi

Sono da poco state ufficializzate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la nona giornata del campionato di Serie A, nel corso della quale la Fiorentina farà visita al Benevento. Sarà infatti Claudio Gavillucci della sezione di Latina a dirigere l'incontro fra la squadra di Pioli e quella di Baroni. Gli assistenti saranno Alassio e Zappatore, il IV uomo Di Paolo mentre la gestione del Var sarà affidata a Mariani ed all'assistente Carbone.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok