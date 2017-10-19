Benevento-Fiorentina sarà diretta da Gavillucci, Alassio e Zappatore gli assistenti
Sono da poco state ufficializzate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la nona giornata del campionato di Serie A, nel corso della quale la Fiorentina farà visita al Benevento. Sarà infatti C...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 12:41
Sono da poco state ufficializzate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la nona giornata del campionato di Serie A, nel corso della quale la Fiorentina farà visita al Benevento. Sarà infatti Claudio Gavillucci della sezione di Latina a dirigere l'incontro fra la squadra di Pioli e quella di Baroni. Gli assistenti saranno Alassio e Zappatore, il IV uomo Di Paolo mentre la gestione del Var sarà affidata a Mariani ed all'assistente Carbone.