Benevento-Fiorentina sarà diretta da Gavillucci, Alassio e Zappatore gli assistenti

Sono da poco state ufficializzate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la nona giornata del campionato di Serie A, nel corso della quale la Fiorentina farà visita al Benevento. Sarà infatti C...

Sono da poco state ufficializzate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la nona giornata del campionato di Serie A, nel corso della quale la Fiorentina farà visita al Benevento. Sarà infatti Claudio Gavillucci della sezione di Latina a dirigere l'incontro fra la squadra di Pioli e quella di Baroni. Gli assistenti saranno Alassio e Zappatore, il IV uomo Di Paolo mentre la gestione del Var sarà affidata a Mariani ed all'assistente Carbone.