Da Benassi a Taider passando per Torreira, tutte le idee per rifondare il centrocampo viola
Con Borja Valero vicinissimo all'Inter e con Baldej e Vecino in bilico la Viola è richiamata a riorganizzare la mediana
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 13:32
Centrocampo da rifondare per la Fiorentina. Borja Valero è vicino all'Inter, Badelj sicuramente partirà, forse anche Vecino (ha una clausola che scade il 10 agosto, c'è il Tottenham). Per questo motivo Corvino sonda il mercato alla ricerca di elementi da regalare a Stefano Pioli. La Fiorentina monitora Benassi del Torino, Taider del Bologna e Torreira della Sampdoria.
Fonte: QS-La Nazione