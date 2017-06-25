Da Benassi a Taider passando per Torreira, tutte le idee per rifondare il centrocampo viola

Con Borja Valero vicinissimo all'Inter e con Baldej e Vecino in bilico la Viola è richiamata a riorganizzare la mediana

A cura di Redazione Labaroviola 25 giugno 2017 13:32

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