Benassi su Instagram: "Altra vittoria e altro gol, una settimana da sogno"

Marco Benassi ancora protagonista. Il centrocampista della Fiorentina, dopo la doppietta messa a segno all'esordio contro il Chievo Verona, ha deciso anche la sfida contro l'Udinese. L'ex capitano del...

Marco Benassi ancora protagonista. Il centrocampista della Fiorentina, dopo la doppietta messa a segno all'esordio contro il Chievo Verona, ha deciso anche la sfida contro l'Udinese. L'ex capitano del Torino, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha esternato tutta la sua soddisfazione per la rete e per la convocazione in Nazionale. Questo il contenuto del post pubblicato nella serata di ieri: "Altra vittoria. Altro gol. E adesso la Nazionale. Una settimana da sogno. #ForzaViola #FiorentinaUdinese".